李家超晤議員　認同通關首要任務　冀支持架構重組方案7.1實施

候任行政長官李家超繼續與立法會不同黨派見面，今日（23日）與多名獨立議員交流約一小時。 李家超向議員介紹政府架構重組和增設副司長方案，指方案有助強化政府頂層的統籌和協調能力，並確保各決策局分工較平均，明確權責誰屬，提升政府的施政效能。他強調，方案提出新增的主要官員和配套人員都是經過深入分析後提出和必要的。

他感謝議員意見，期望議員支持重組和增設副司長方案，讓新一屆政府於7月1日就任時可以新的政府架構運作。



「香港新方向」張欣宇、選委界何君堯、江玉歡、林智遠、吳傑莊、陳月明等議員，今日分批與李家超會面。

吳傑莊向李家超提交政策建議書，建議提升公務員的「數字思維」，改善施政效能；推動數字經濟，提升創科產業發；平衡內地與外地需要，盡快恢復正常通關。他表示，十分認同李家超指出通關作為首要任務，相信很多市民期待與世界接軌，又提及希望香港對內及對外平衡發展。

醫療衞生界議員林哲玄希望，新一屆政府可為本港患有罕見病病人提供更多支援，亦希望疫情過後，香港公營醫療系統可以提倡地區集中治療。九龍中直選議員楊永杰形容，與李家超討論通關事宜，希望他上任後可以短期內達成。