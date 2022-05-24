政圈風聲｜七一慶典領導人來港機會高　政界分析涉三層意義

李家超日前獲國務院任命為第六任行政長官，短期內將上京領取委任狀，政界除關注其組班進度，國家領導人會否來港參加「七一」慶典亦是焦點。建制消息指，領導人很大機會在6月底親臨香港視察，並為新一屆政府監誓。



▼2017年 國家主席習近平來港▼



鄧炳強：護領導人免受恐襲挑戰大

消息指，內地人員近期已南下深圳，商討領導人來港細節，包括視察行程、保安工作等，但來港行程仍有待最後確定。據悉，香港警方亦成立專隊，統籌領導人來港的保安安排，確保萬無一失。保安局局長鄧炳強昨接受報章專訪時表示，回歸25周年活動中，港府將動員一切執法部門的力量在保安上，而保護國家領導人免受恐怖襲擊威脅是重大挑戰。

2017年香港回歸20周年，國家主席習近平於6月29日至7月1日來港視察，期間出席多場活動，包括會見新一屆政府主要官員及社會各界、出席晚宴並發表講話，並於「七一」當日為林鄭月娥政府監誓。

2017年，金紫荊廣場舉行回歸20周年升旗禮。（資料圖片）

劉兆佳：領導人來港講話可指明方向

有資深建制派分析，國家領導人來港機會很大，原因有三：第一，今年是香港回歸25周年，一國兩制「50年不變」走到「中場」，是時候總結經驗、謀劃未來，確保一國兩制行穩致遠。第二，中央出手「完善選舉制度」，三場選舉已順利完成，體現「愛國者治港」進一步鞏固，領導人此時來港，具標誌性意義。第三，對香港表示支持，為新一屆政府打氣，支持香港繼續發展經濟民生。

全國港澳研究會副會長劉兆佳表示，若非有疫情出現，回歸慶典定必隆重其事，因一國兩制已實行25年，特別是中央近年出手將香港撥亂反正，納入正軌，政治意義巨大。他相信領導人來港機會較高，若在疫情下能會見社會各界人士、為新一屆政府監誓、發表講話為香港未來發展指明方向，已很不錯，但最終仍要視乎香港會否再爆疫情。