612基金案︱大律師公會接獲國安處投訴　完成調查前不評論個案

警方國安處早前拘捕「612人道支援基金」5名信託人，指在刑事調查過程中，發現一些律師和大律師在提供法律服務時，涉嫌作出專業失當行為。香港大律師公會確認，已經接到國安處投訴，執委會將進行調查，在完成調查前，不評論個案詳情或進展。 大律師公會主席杜淦堃回覆傳媒查詢時，表示調查結果會在適當時候向公眾披露。



律師會昨日（23日）確認首次接獲國安處投訴，現已展開調查，理事會將成立3人獨立專責小組，並在適當情况呈報律師紀律審裁組召集人以展開紀律處分聆訊，紀律審裁組完成研訊及調查後，最嚴重可將律師從登記冊除名等。但律師會以調查保密為由，拒絕披露被投訴律師人數及指控等詳情。