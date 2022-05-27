林鄭談修例風波沉痛體會　偏離「一國兩制」初心必致災難後果

行政長官林鄭月娥在《基本法》法律論壇重提「修例風波」，指自己深刻和沉痛地體會到任何偏離「一國兩制」初心的行為，必會帶來災難性後果。她說自己任內的五年，香港經歷回歸以來最嚴峻挑戰，國家安全受威脅，一國根基底線遭受嚴重衝擊，香港前程岌岌可危，自己作為特首，比任何時候都更體會到「沒有國，哪有家」。

林鄭指，這段經歷令自己更堅信唯有根據《憲法》和《基本法》辦事，依靠中央、維護國家安全，才能確保香港繁榮穩定。



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林鄭月娥在論壇上致辭，憶述自己80年代加入政府，在不同崗位參與籌備特區成立工作，97年後見證香港多方面發展，《基本法》實施四分一世紀，總體發展大致暢順，雖然經歷風浪，但在中央全面支持、公務員及公眾共同努力下，香港一直砥礪前行，發揮「一國兩制」獨特優勢。

她引述國家主席習近平5年前訪港講話，指「一國是根，根深才能葉茂；一國是本，本固才能枝榮」，強調香港是國家不可分離的部分，一國毫無疑問是核心主幹，也是保證「兩制」持續壯大發展的大前提。