林鄭談修例風波沉痛體會 偏離「一國兩制」初心必致災難後果
撰文：文維廣
出版：更新：
行政長官林鄭月娥在《基本法》法律論壇重提「修例風波」，指自己深刻和沉痛地體會到任何偏離「一國兩制」初心的行為，必會帶來災難性後果。她說自己任內的五年，香港經歷回歸以來最嚴峻挑戰，國家安全受威脅，一國根基底線遭受嚴重衝擊，香港前程岌岌可危，自己作為特首，比任何時候都更體會到「沒有國，哪有家」。
林鄭指，這段經歷令自己更堅信唯有根據《憲法》和《基本法》辦事，依靠中央、維護國家安全，才能確保香港繁榮穩定。
+3
林鄭月娥在論壇上致辭，憶述自己80年代加入政府，在不同崗位參與籌備特區成立工作，97年後見證香港多方面發展，《基本法》實施四分一世紀，總體發展大致暢順，雖然經歷風浪，但在中央全面支持、公務員及公眾共同努力下，香港一直砥礪前行，發揮「一國兩制」獨特優勢。
她引述國家主席習近平5年前訪港講話，指「一國是根，根深才能葉茂；一國是本，本固才能枝榮」，強調香港是國家不可分離的部分，一國毫無疑問是核心主幹，也是保證「兩制」持續壯大發展的大前提。
林鄭偷得浮生半日閒參觀藝術展 冀下屆政府令文化之都更上一層樓林鄭月娥：法治自回歸以來一直進步 市民基本權利和自由獲保障疫苗通行證︱林鄭：難有取消指標 舉例病毒變種或要求打新疫苗增設副司累贅？林鄭拒評：現屆只代理立法 並非原方案惹關注林鄭熱切希望習近平訪港：今日無嘢公布 承認受疫情影響外防輸入︱林鄭料任內不再放寬 維持酒店隔離、機場檢測待行林鄭考察北區讚風光明媚 冀東鐵線延伸至深圳發展住宅及商業林鄭率局長與青年委員自薦計劃成員交流 寄語繼續招賢納士葉劉評李家超謙和、林鄭遇風暴無力決策 提醒挑戰中央沒好結果立法會下月設宴餞別林鄭 議員高官出席