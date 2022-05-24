增設副司累贅？林鄭拒評：現屆只代理立法　並非原方案惹關注

行政長官林鄭月娥今早（24日）出席行政會議前表示，立法會相關小組委員會已完成審議政府架構重組方案，計劃6月15日於立法會大會提出決議案，形容工作能按時間表達成，有助下屆政府組班。

林鄭說，架構重組工作是為下屆政府而做，候任行政長官樂見整套方案並注入了個人想法，本屆政府僅擔當代理人角色，不便評論可能反映候任特首理念的建議。



林鄭月娥。（梁鵬威攝）

一切如期推展6.15闖立會 林鄭：尋求即日通過

林鄭月娥今早（24日）出席行政會議前見記者，交代架構重組工作進度。她指，立法會相關小組委員會已完成審議，將於5月27日召開人事編制委員會特別會議，討論有關人事編制改動，如獲同意，會在6月10日提交財務委員會尋求通過。另將於本星期知會立法會，政府會在6月15日大會提出決議案，即日討論並尋求通過，林鄭形容整套架構重組工作能按部就班，按照時間表達成，有利下屆政府組班。

林鄭：不便評論涉及李家超理念之建議

被問到架構重組後增設副司長等高級官員，是有效讓行政統籌更完善，抑或職位有所重複和累贅。林鄭表示，架構重組工作是為下一屆政府而做，本屆政府提出部分調動建議，候任行政長官李家超已全盤接收，樂見整套方案並注入個人想法，現屆政府擔當代理人角色，代理完成有關立法會程序，讓候任特首在組班時，能在他認為最理想的架構中物色適合人選。

林鄭指不便評論具體建議，尤其是當中或反映候任行政長官的理念，但她願意為現屆政府提出的「三司十五局」等調動建議作解說，惟現時社會關注點不是這部分。