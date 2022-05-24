疫苗通行證︱林鄭：難有取消指標 舉例病毒變種或要求打新疫苗
撰文：高諾恆
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行政長官林鄭月娥今早（24日）出席行政會議前見記者，被問到當局會否在疫苗接種率達到某個水平後，考慮取消疫苗通行證。林鄭月娥說，目前疫苗接種率仍有改善空間，疫苗通行證須繼續實施，很難說有何「硬指標」才會取消相關政策，因為病毒時刻在變。
林鄭月娥指，過去一周本港疫情平穩並呈下降趨勢，整體可控但仍會審慎應對。目前第一和第二針疫苗接種率理想，分別為91.9%和86.5%，而第三針接種率則是53.7%。隨著5月31日實施第三階段疫苗通行證，她呼籲市民盡快接種疫苗。
目前接種率仍有提升空間 第二針未夠9成
被問到當局有否設立指標，在疫苗接種率達某水平後，考慮取消疫苗通行證。林鄭重申，大部分防疫措施都會帶來不便，但前提是保護市民的生命健康和安全，儘管專家有不同意見，但本港目前的疫苗接種率仍有提升空間，第二針疫苗接種率未夠9成，第三針接種率只是剛剛過半，因此疫苗通行證需要繼續實施。
她指，很難說是否有取消通行證的硬指標，因病毒時刻變化，萬一出現變種病毒，屆時或需要另一種疫苗加強防護，屆時就難以取消。
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