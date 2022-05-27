公務員調薪︱工會促按機制調整　指打擊士氣違一國制行穩致遠目標

公務員薪酬趨勢調查顯示，高、中、低層公務員薪趨勢淨指標為7.26%、4.55%和2.04%，薪酬趨勢調查委員周三（25日）確認調查結果。然而，社會有不少聲音批評，高級公務員加薪指標太高，與疫情下不少企業情況脫節。



香港公務員總工會今日（27日）向公務員事務局局長聶德權發信，要求按數字、跟機制加人工，認為如最終決定不以淨值加薪，勢必嚴重影響公務員士氣，「對新一屆政府追求良政善治與『一國兩制』行穩致遠的目標是背道而馳的。」



公務員總工會日前舉行記招，促按薪酬趨勢調查結果如數加薪。（資料圖片/鄭子峰攝）

「作為僱主 不應該刻薄伙記」

香港公務員總工會向聶德權發信，認為本年度薪酬調整出現嚴重政治化傾向，有人以主觀臆測發表意見，試圖破壞40年來的機制。工會又指，兩名行政會議成員在未收到職方意見前，公開預告「加唔足」，認為來自建制內高層「儼如商界利益代表的表態」，擔心會否令行政長官和行政會議作出不洽當決定。

工會表示，「作為僱主，不應該刻薄伙記」，又指作為受薪階層，要求按調查得出的淨值加薪合情合理。

指社會出現系統性針對公務員不合理批判風氣

工會更指，近年社會上存在着系統性針對公務員不合理批判風氣，如政府不負起澄清說明的責任，「更以考慮公眾觀感為由，肆意侮辱機制」，最終決定不以淨值加薪，勢必嚴重影響公務員的士氣，「對新一屆政府追求良政善治與『一國兩制』行穩致遠的目標都是背道而馳的。」