公務員調薪︱公民力量調查：78%人反對高層加薪　倡改機制納入KPI

公民力量於5月9日至22日進行有關公務員加薪的問卷調查，以紙本及電子問卷形式訪問630名18歲以上的香港居民，其中31%受訪市民認為高級公務員應該減薪，47%認為應該凍薪，認為應加薪的只有22%。

另外，逾八成受訪市民同意來屆政府為公務員制定「關鍵績效指標 KPI」；分別有73%及79%受訪市民，期望當局在考慮 「調整公務員薪酬」及「公務員晉升」時，把相關KPI納入考慮因素。



公民力量發言人林宇星表示，調查發現大部分市民不反對低級和中級公務員加薪；惟大部分市民反對高級公務員加薪，反映市民對高級公務員的工作表現尤其不滿。他認為，職方的工作表現與薪酬理應掛鈎，而公眾觀感正正是公務員工作表現的直接反映，因此考慮到市民意向、以及通脹因素對高層公務員造成的實際生活影響較少，建議高級公務員新一年度的薪酬應維持不變。

倡視乎KPI調薪 李梓敬立會提議案

公民力量建議政府為公務員制定KPI，並引入在公務員編制以外的獨立第三方人士，對不同部門的公務員工作表現進行恆常「工作表現評分」，同時以此作為決定公務員薪酬及晉升安排的考慮因素之一。

公民力量立法會議員李梓敬表示，自己將於6月1日的大會上提出有關改革公務員系統的議員議案，改變目前公務員「少做少錯」的工作模式和「論資排輩」的升遷制度，現已有11名議員提出修訂，他也會發起網上聯署收集市民意見。