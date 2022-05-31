公務員調薪︱高層加幅逾7%　林鄭留意到社會反應大：行會將考慮

行政長官林鄭月娥今早（31日）出席行政會議前被問到公務員調薪爭議，她表示，薪酬趨勢調查結果只是調整公務員薪金的六項考慮因素之一，行政會議討論時會一併考慮。不過，她留意到有聲音指加薪幅度與市場實況脫節，尤其高級公務員的薪趨淨指標，認為社會對此反應較大，行政會議討論時會考慮此一因素。



薪酬趨勢調查委員會早前透過調查，得出公務員薪酬趨勢淨指標，高、中、低級公務員在扣除增薪點後，淨指標為7.26%、4.55%及2.04%，有工會要求如數加薪。林鄭表示，薪酬趨勢調查是獨立進行，淨指標只是當局考慮公務員加薪幅度的六項因素之一。

她留意到社會反應較大，尤其是對高層公務員加薪可能超過7%，她稱不少人覺得調查結果與經濟及就業情況脫節，但行政會議討論議題時會考慮此因素，連同生活物價、本地經濟情況、政府公共財政狀況、工會職方提出的要求和意見、員工士氣，以及薪酬趨勢調查結果，六項因素一併考慮。