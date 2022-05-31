習指新選制須長期堅持　林鄭：一語中的　舊議會竟有人外求制裁

國家主席習近平昨（30日）在北京接見候任特首李家超，特別提到須「倍加珍惜、長期堅持」新選舉制度。行政長官林鄭月娥今日（31日）形容有關講話「一語中的」，認為不可能容讓不愛國者進入政府進行破壞。

林鄭解釋舊選舉制度有漏洞，「有乜理由一個地方的議會議員，曾經宣誓效忠香港特別行政區、擁護《基本法》，但就請外國政府制裁呢個地方，令700萬人將會受影響！」而且要求的制裁目標不止是官員，而是整個香港。

不過，林鄭稱只要符合《基本法》第45條要求，香港仍可實現特首普選目標。



要求制裁目標不止官員 而是整個香港！

國家主席習近平昨日（30日）在北京接見候任行政長官李家超時指，新選舉制度對落實「愛國者治港」發揮決定性作用，符合「一國兩制」和香港發展需要，需要長期堅持。林鄭認為，習近平的說話「一語中的」，她指香港回歸後經歷許多挑戰，或多或少與選舉制度未完善有關，舊選制未確立「愛國者治港」，有不愛國者或勾結外部勢力人士，通過選舉進入政治體制並進行破壞，因此她認為「經完善」的選舉制度必須堅持，但指只要循序漸進滿足《基本法》第45條的要求，香港仍可實施行政長官普選目標。