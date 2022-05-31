習近平指長期堅持新選制　譚耀宗料不會輕易修改：起碼十年

國家主席習近平昨日（30日）接見候任特首李家超時表示，新選舉制度符合是一套符合「一國兩制」方針、香港實際和發展需要的政治制度和民主制度，「必須倍加珍惜，長期堅持」。

全國人大常委譚耀宗今早（31 日）在電台節目表示，現時的選舉制度實行不久，習近平亦提到要「倍加珍惜，長期堅持」，相信制度不會輕易修改，至少不是這一、兩屆，「十年就起碼」。



料習近平「七一」會來港

譚耀宗指，習近平提到中央對李家超充分肯定、充分信任，他相信在這情況下，李家超如提出各種建議，中央都會認真考慮，對香港有利。

外界一直預期習近平會藉香港回歸25周年及第六屆特區政府上任的機會南下訪港，但受疫情影響或出現變數。譚耀宗說，習近平曾指他相當牽掛和關心香港，「如果有時間、有機會，我相信佢一定會嚟」。

對於有傳與習近平會面的人士要先隔離7日，譚耀宗指因應香港、北京疫情，防疫措施會比以前更小心，例如自己上京開會也要隔離7天，如果要縮短隔離日期，其他方面的措施就要加緊，內地的防控部門和衞健委稍後或提出建議。