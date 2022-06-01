本港研發開支佔GDP比率不達標　薛永恒：今年達1.5%目標甚具挑戰

立法會大會今日（1日）召開，科技創新界立法會議員邱達根提出口頭質詢， 要求政府交代能否達至2017年訂下的目標，在本屆政府任期結束前將本港研究開支佔生產總值比例提升至1.5%。創新及科技局局長薛永恒表示，香港近年飽受社會暴亂、地緣政治複雜化和疫情影響，本港研究開支比率由2017年的0.8%，提升至2020年的0.99%，加上過去兩年受疫情衝擊，2022年要達至1.5%目標甚具挑戰。



邱達根追問當局如何鼓勵工商界投放更多研發開支，薛永恒指，過往數年受疫情和社會暴亂等影響，大大打擊私營公司在科研，特別是研發方面的投入。他指，香港要用好國際化的優勢，吸引海外科技機構落戶，例如政府推出的創新香港研發平台，吸引了30多間世界頂尖的科技機構和大學，與本地大學合辦實驗室，目前已經有1500名海內外專家落戶，他對本港未來創科發展充滿信心，相信本港創科一定大有可為。

對推出創科債券投開放態度

工聯會陸頌雄稱，不少市民希望參與創科投資，但市場上的創投基金門檻高、風險不少，問及政府會否推出類似綠色債券的創投債券，為市民帶來長期和穩定的收益。薛永恒指，政府不斷考慮不同方法，令市民可受惠於創科發展，現時香港已經是全球第二大生物科技集資中心，集資過程開放給市民參與，當局對推出創科債券持開放態度。