政圈風聲｜行會勢換血　多名舊將退下火線　羅范：應讓位年輕人

新一屆政府7月上台，候任特首李家超正密鑼緊鼓組班，除了司局長等問責官員，作為特首智囊的行政會議成員，亦有一番變動。政圈有傳，部份行會成員將隨林鄭月娥落任而離開權力核心，包括行會召集人陳智思、成員羅范椒芬。現年69歲的羅范椒芬接受《香港01》查詢時表示，已當了10年行會成員，應該讓位給年輕人。



現屆行政會議非官守議員。（資料圖片）

陳智思：是時候讓新面孔參加

今屆行政會議有16名非官守議員，任期至今年6月30日，曾為林鄭月娥助選的陳智思，近期已暗示不會留任行會。陳智思是行會「四朝元老」，早於2004年獲時任特首董建華委任為行會成員，至2017年林鄭月娥更委任他為行會召集人。他昨日（25日）回應傳媒提問時表示，自己服務過歷任特首，已經是較長的時間，認為應該讓不同人參與，「是時候讓新面孔令市民看到希望。」

政界人士評估，在新人事、新作風下，陳智思很大機會離開行會，若只出任行會成員，則無異於「降格」。

政圈亦傳出，另一行會成員羅范椒芬會退下火線。羅范椒芬曾任教育統籌局局長、廉政專員等重要公職，2012年為梁振英助選，之後成為行會成員。羅太近年不再擔任科技園董事局主席後，在公眾曝光率減少，她接受《香港01》查詢時承認，不會留任下屆行會，「我已經當了10年行政會議成員，應該讓位給年輕人。我以往也是當了10年港區人大代表後自動退出。」

立法會政黨代表「執位」

行政會議一向有政黨代表，作為政府與不同黨派溝通的橋樑，有資深建制人士指，理論上行會成員是以個人身份委任，但實際上是代表政黨，今屆立法會增加至90席，多個政黨議席急增，都希望在行會佔一席位，增加影響力。



目前民建聯有葉國謙和張國鈞兩名行會成員，後者盛傳加入政府做局長，將騰出空缺，民建聯可能會推薦一名副主席頂上。至於年屆七十的葉國謙，他於2016年接替黨主席李慧琼進入行會，但同年已在立法會崗位交棒。他接受查詢時表示，行會成員是由特首委任，如下屆特首有需要的話，他會考慮。他說香港社會正面臨疫後經濟復甦、通關等多個問題，期望下屆政府能集合力量去解決。



工聯會方面，榮譽會長黃國健去年在立法會退下火線，九龍東議席由黨友接棒，政圈預料，工聯會現任議員會躋身行會。

葉劉：如李家超有需要願留任

至於其他政黨，新民黨主席葉劉淑儀表示，如候任行政長官有需要，願意留任行會幫忙，立場未變；自由黨主席張宇人說，不回答假設性問題；民主思路召集人湯家驊則指，要看李家超看法，自己暫沒特別想法。

選制改制後，立法會增至90席，最大板塊其實是佔40席的選委界，即使扣除政黨人士，亦是一股不能忽視的勢力，據聞近日有選委界議員希望爭取晉身行會，代表「國家隊」發聲。不過，有建制議員認為，由19名獨立議員組成的「G19」，在行會內已有「班長」廖長江為代表，未必有此需要，又認為除了討論人選，更需要是檢討行會的角色及功能。