公務員｜楊永杰倡設KPI優賞劣汰　梁籌庭憂加劇流失：表現難量化

立法會通過有關改革公務員制度的議員議案，立法會議員楊永杰今日（3日）在電台節目表示，公務員薪酬應與工作表現掛勾，每一個政府部門及職級都應訂立「關鍵績效指標（KPI）」，衡量公務員表現。他不擔心引入KPI會加劇公務員流失，仍然有不少人對公務員職位感興趣。

公務員工會聯合會總幹事梁籌庭則表示，政府目前已出現招聘困難、人才流失的情況，又指針對高官引入KPI無可厚非，但一般公務員主要是執行上司指示，難以量化績效，質疑引入KPI監督一般公務員的成效。



楊永杰指，現時沒有獨立機構監察公務員工作表現，建議各政府可與申訴專員公署和審計署商討，制定適用於該部門的KPI。他認為港府可參考南韓和新加坡的公務員績效制度，包括花紅制度，以及當公務員表現欠佳時可發出警告信，嚴重者可革職。他不擔心引入KPI會影響公務員體系穩定性，「有人辭官歸故里，有人漏夜趕科場」，相信仍有不少人希望擔任公務員。

梁稱公僕非決策者：攞創意出嚟？老闆都未必接受

梁籌庭認為，現時公務員監管制度行之有效，每年要進行評核報告，如工作上有出錯會受到紀律處分。他提到，一般公務員主要聽從上司指示，「好難量化，唔係一間工廠嚟」，即使要在局長級官員應用KPI也有難度，例如目前土地房屋問題嚴峻：「巧婦難為無米炊，你去邊度搵地呢？」

他指高官是政策制定者，引入KPI監督無可厚非，但一般公務員主要執行上司委派的任務：「你叫我攞啲創意出嚟，就算我攞到，我老闆都未必接受啦。」