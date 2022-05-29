公務員調薪｜聶德權：公僕期望加薪合理　惟不會機械式跟隨淨指標

薪酬趨勢調查委員會日前公布、低、中、高層公務員的薪酬趨勢淨指標介乎2.04%至7.26%，有商會批評高級加薪逾7%脫離現實，多個公務員工會則要求跟機制加人工。

公務員事務局局長聶德權今早（29日）表示，薪酬趨勢淨指標只是其中一個參考指標，政府仍會考慮公務員士氣、整體經濟情況、政府財政狀況等其他五項因素。他呼籲市民在公務員薪酬調整一事「公道啲」，過去兩年公務員團隊都因應社會情況而凍薪，未能追上通脹幅度，今年指標錄得正數下，公務員對加薪有合理看法和要求，但他亦強調不能「機械式地跟隨」淨指標。



稱公務員隊伍抗疫全力以赴 需社會支持

公眾對薪酬趨勢調查結果反彈大，聶德權稱理解市民反應，指公務員在平靜普通的一年作薪酬調整不會引起太大爭議，但過去一年甚至數年的情況顯然並非如此。他說，在過去29次薪酬調整經驗，有10次沒有根據淨指標作調整，例如在2000年及2009年金融風暴期間。

聶德權同意調查細節有檢討空間，因沒有顧慮到已裁員或結業的情況，但認為調查給予重要參考數據，了解私營機構過去一年，全職僱員的平均薪酬變動。他又指，政府若要挽留人才，薪金與私人市場亦要保留一定競爭力，認為基本薪酬仍要有調整機制。

他進一步解釋，政府過往的政策措施不是全部都受市民歡迎，但考慮公共利益仍需要推行，又指公務員隊伍對抗疫情間謹守崗位，全力以赴，積極響應部門調動參與抗疫工作，亦需要社會支持，增強士氣。

聶德權早前視察圍封強檢大廈解封後的上門接種疫苗服務。（聶德權facebook）

仍有60萬已打兩針滿6個月市民未接種第3針

第三階段「疫苗通行證」本周二（31日）實施，聶德權指，現時仍有約60萬人，在接種第2針後6個月，仍未接種第3針。他指因應本港疫苗接種需求正逐漸因接種率上升而下降，在謹慎運用資源的前提下，6月1日起將關閉數間接種中心，但仍保持每日7萬劑的接種劑次，以應付現階段需求。