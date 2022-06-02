公務員︱聶德權否認「鐵飯碗」　過去約一年121人「被離職」

立法會今早（2日）通過新民黨李梓敬提出的「改革公務員制度，提升政府效能」議案，議員接連炮轟公務員表現差。李梓敬於議案通過後表示，過去公務員因表現問題被凍薪、解職、懲處數字極少，未來政府須多思考如何改革公務員制度。

公務員事務局局長聶德權說，公務員晉升依據客觀準則決定，包括品格、才幹和經驗等，強調公務員晉升不應「排櫈仔」，晉升並非公務員長期服務的回報。他稱過去五年，共有155名公務員被免職，只計2021/22年就有51人，希望大家不要誤以為公務員是鐵飯碗。



聶德權說，公務員晉升依據客觀準則決定，包括品格、才幹和經驗等，不應「排櫈仔」。（資料圖片）

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李梓敬指，議員對於公務員升遷及薪酬等制度都有不同意見，尤其第5波疫情下種種現象，令社會對公務員制度有所關注。

聶德權則指，政府重視公務員品行操守，對於個別涉嫌違法或違紀的公務員，當局會根據機制嚴肅處理。他稱，在2017/18年至2021/22年五個財政年度，共有1,124名公務員因干犯嚴重不當行為或刑事罪行須接受紀律行動和懲處，當中有155人被免職，只計2021/22年就有51人，希望大家不要誤以為公務員是鐵飯碗。

他提到，即使沒有違法違紀，但有關人員若果表現持續欠佳，或因某些原因令政府對其公職失去信心，可根據《公務人員(管理)命令》第12條，基於公眾利益，着令公務員退休，終止聘用有關人員，此類個案在2021年有70宗，涉及拒絕簽署聲明的人員。