陳謳明盼復和：嘆絕對化見解製造對立　周守仁籲陪伴青年

今年初上任的香港聖公會教省主教長陳謳明，首度以大主教身份向市民發表聖誕文告。他指過去幾年，香港以至世界所經歷的變遷、不和與衝突，不單表面所見，更加痛苦的是，好同學、好同事、好朋友甚至家人親友之間，都可能因對深層矛盾的不同解讀而關係破裂，是非常可悲的。他說將見解絕對化、並凌駕一切，社會就會產生對立混亂，令彼此失去互諒互信，大家必須尋找「復和」之道。



天主教香港教區主教周守仁的聖誕文告，則提到全球面對疫情，要以消費、出遊及社交等俗世方式慶祝並不容易，但基督徒要慶祝及體會「天主與我們同在」的意義，學習天主以親近和鍾愛，花時間去陪伴所愛的人，不計得失成果。他特別提到要陪伴的包括青年人，以及感到無助、孤獨或失意、受情緒困擾而掙扎求存的人。



陳謳明主教為聖公會現任大主教。（教聲Facebook）

陳謳明在《聖誕文告》指，近年聖誕都過得相當不容易，但正因為世界動蕩如同耶穌出生時，更顯「聖誕」的意義。他認為，今天人類所有深層次矛盾，在全球疫情、經濟與政治危機中顯露無遺，如果這是化解人世間種種禍患必經陣痛，希望這一切將帶來正面價值。

聖公會榮休大主教鄺保羅在2019年曾發聖誕文告，呼籲政府與示威者虛心對話，突破困局。(資料圖片)

陳謳明倡議復和：正如曼德拉當選邀請施刑者

陳謳明表示，世界的好壞完全取決於大家如何塑造，要學習在烽煙瀰漫的世界締造和平，在人生的不如意之中尋找喜樂。他稱必須幫助家庭、社會以至世界「復和」，並具體舉例南非首位黑人總統曼德拉當選後，特別邀請曾負責看守他的兩個獄警出席總統就職典禮，其中一個獄警甚至曾經對曼德拉施行過刑罰。他強調，這就是復和，亦是曼德拉最成功的個人成就，最圓滿的政治生涯。

周守仁神父本月正式接任為天主教香港教區主教，指教會不能缺少年輕人。（資料圖片／周穎瑤攝）

周守仁籲教徒陪伴青年等有需要的人

周守仁則指，疫情似看不到盡頭，強調聖誕節對基督徒來說，是要慶祝「天主與我們同在」，即天主降生成人，與大家同行。他指要更好地表達緊密關係和愛情，便得樂意「浪費」時間去陪伴所愛的人，不計得失成果，「以同理心去聆聽他們，感受他們所感受的，與他們一起去慶祝成就和失敗，站在他們身旁，與他們面向前路，為他們指示由天主而來的希望和愛。」

青年人之外，周守仁亦提到等候寬恕和修和的人，在社會和經濟地位上備受剝削的人，歧視和不公義的受害者，難民和流離失所的人等，都是需要倍伴的人。