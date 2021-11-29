專訪｜馮煒光批AO去中國化　倡赴疆藏掛職：倘當選調查M+辱華作品

改制後的立法會重設選委會界別，吸引51人爭奪40個席位，當中不乏前政府官員，包括在梁振英年代出任政府新聞統籌專員的馮煒光。為官3年多，馮煒光稱見證過政務官（AO）「阻頭阻勢」，不願推動政策，對國家亦缺乏認識甚至「去中國化」，揚言一旦當選議員，會調查西九董事局購入辱華作品供M+博物館展出，「暗中煽動港人對國家的不尊重甚至仇恨」。



稱「收到風」AO阻通關 「同市民痛苦無掛勾」

現年60歲的馮煒光是民主黨創黨司庫，2012年因應徵在梁振英政府當副局長，被黨友批評，他之後退黨並於翌年加入梁班子，出任政府新聞統籌專員，至17年隨梁振英離開添馬艦。

今次參選報稱為「時事評論員」的馮煒光，近年多次撰文批評AO是「最大反中政黨」，他接受《香港01》訪問時表示，人生意義在於「圓夢」，今次參選是希望為大家落實「全面通關夢」，但關鍵在於「執行」，指控港府高級政務官無擔當，在通關問題上多阻撓，「香港政府的實際管治權在AO手中，是『AO治港』.....假如AO唔幫你推（推動政策），除非局長好堅持，係好難做，AO太『蛇𠺌』。」

被問到AO如何「阻住通關」，他指處理疫情以科學為本，要跟內地成功抗疫的一套，「邊個得就跟邊個，事實證明西方世界死得人多，我哋死得人少」，並稱自己「收到上面風聲」，政府內部曾拋出不同新方案予內地，令通關難以順利對接，但他不願透露具體情況。

他又指，AO並非通關與否的持份者，「內地做父母官，假如一個城市兩年都未能通關，可能已經被人撤換咗.....但香港AO兩年唔通關，唔會出少一個崩嘅糧，同市民的痛苦無掛勾。」特首林鄭月娥同樣是AO出身，遲遲未通關是否與她有關？馮多次強調不會點名任何人，「但特首是由選舉產生，可能有點不一樣。」

高級公務員去年宣誓擁護《基本法》及效忠特區。（資料圖片）

馮煒光指，政務官制度出現系統性問題，但局長根本無權力懲處，「在內地或外國，如果高級公務員唔做嘢，局長可以換走你，但香港無呢支歌仔唱。」他指AO要實現政治範式轉移，放低「凡是英國人留下來的制度，都是好制度」的規條，並加強認識國家憲法，並作考核。

他又倡議D6（首長級第六級政務官）、D8（首長級第八級政務官）職級，在升職前必須去青海、新疆及西藏「掛職」半年，以及每年到內地培訓一個月，了解國家發展，「治國必先治疆，香港是國家的南大門，要感受一下如何治疆，處理複雜的少數族裔問題。」他補充，自己認識不少辛勤工作的AO，但認為他們的思維、方法需改變。

馮煒光在前特首梁振英任內出任新聞統籌專員。（資料圖片）

稱M+藏品煽動對國家仇恨

馮煒光又指，近期M+博物館開幕亦體現AO「去中國化」，質疑「AO把持」的西九管理局大量購入並準備展出的藝術作品，「其實是暗中煽動港人對國家的不尊重、反感甚至仇恨」，反問為何不見大量購入侮辱英女皇或猶太人的所謂藝術作品，「這充反映AO骨子裡視英美正朔，英美的價值觀是天條，不容冒犯；但我們自己國家則可以隨便冒犯、侮辱」，形容是典型的「以藝術為幌子，行辱華之實」。

他表明若當選必定推動全面調查事件，「不容許AO暗地裡去中國化、侮辱國家及煽動對國家的仇恨、冒犯和敵視」。至於具體指哪些作品、是否包括艾未未向天安門舉中指的《透視研究》，他僅說：大家洞若觀火。

翻查資料，西九管理局曾透露，考慮到瑞士前駐華大使希克（Uli Sigg）藏品的國際認受性，於2010年主動接觸對方洽商；至2012年6月，即梁振英上任特首前夕，西九管理局與希克簽訂協議，希克以「半賣半送」形式捐贈其1400多件藏品予M+，當時估值13億元，西九另以1.8億元購入其餘47件藝術品，協議中包括艾未未作品。現任西九行政總裁為林鄭「愛將」馮程淑儀。

有「梁粉」之稱的馮煒光對政務官大力批評，下任特首是否不應由AO出身的人擔任 ？馮煒光稱不評論，僅說林太是「勤力的人」，他對AO的批評非針對個人，而是制度，亦拒評是否支持梁振英捲土重來選特首。

立法會選委界參選人名單，請按此參閱《香港01》選舉網站。