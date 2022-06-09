林鄭反駁增土地程序僵化、官僚：政府想做就做好危險　需程序公義

特首林鄭月娥今早（9日）參與本屆政府最後一次立法會答問會，在回應議員提出會否加建過渡性房屋時，談到本屆政府的公營房屋政策。林鄭指，房屋政策是「前人種樹，後人乘涼」，預計未來10年供應大增，並籲要持之以恆，否則難以追落後。



林鄭月娥出席任內最後一次答問會。（廖雁雄攝）

林鄭亦提到明日大嶼的交椅洲人工島填海工程，指有人認為土地程序官員僵化、官僚，「阻住地球轉」。她認同發展程序可以壓縮，部份可以並行，但相關程序是一套保護制度，「如果無程序公義，政府想做就去做，亦都係好危險」，所以必須要中間落墨。

土地房屋「前人種樹後人乘涼」 強調持之以恆

此外，民建聯會鄭泳舜在答問會上，代基層市民感謝林鄭的房屋政策，問過渡性房屋可否進一步加快推出，「快得一個月得一個月」。

林鄭回應指，相信負責土地房屋的同事，如同鄭泳舜所講，「希望快得一個月得一個月」。她講到實際推動項目有很多工作，房屋和土地無法即時看到成效，往往是「前人種樹，後人乘涼」。

林鄭提到任內首份《施政報告》，已說明房屋政策和供應不應受到樓價波動影響，一定要持之以恆，「否則係追都追唔返嘅啲時間」。

料未來10年公營房屋供應大增

本屆政府公營房屋供應，已較上屆政府多了四成，林鄭深信未來10年「呢啲數字一定大幅上升，但我們需要時間去進行所需嘅工作。」她續說，希望下屆政府在過渡性房屋再加把力，同時呼籲擁有土地的發展商可以繼續支持這非常有意義的工作。