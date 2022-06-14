國安法︱馬道立稱法庭不判斷法律好壞　樂觀相信普通法可跨2047年

近年本港法治屢遭質疑，終審法院前首席法官馬道立接受《明報》訪問，表示對香港法制有信心，相信普通法制可以跨越2047年。他稱公眾關注《港區國安法》有否影響普通法制度是無可厚非，但認為應留待終院處理多宗《國安法》案件時才可下判斷。



法庭循一貫方式詮釋國安法 非判斷法律好懷

馬道立指，普通法法庭是引用法律斷案，在《國安法》下法庭的角色，與處理其他案件一樣是以同一套方式詮釋法律，包括考慮《基本法》及《國安法》訂明的人權保障，確保被告可獲公平審訊。他說，法庭角色不是判斷一套法律的好壞，而是詮釋及引用法律斷案：「例如我不會說是否喜歡《貨品售賣條例》 或《遺囑法》，我們並非關注喜歡一條法律與否，而是怎樣最好地詮釋一條法律。」

馬道立不認為法庭處理《國安法》案件不公平：「如果審視法律後，一方有優勢而勝訴，這不是偏頗，可能公眾未必理解這些微差別。我認為要看的不止是法律意思，而是待遇是否有別，例如一方是政府預設一定贏，另一方一定輸。」

國安法保釋難度增 馬：只屬特定安排

多名《國安法》被告還柙逾一年，但案件仍未開審，馬道立說從法庭角度而言，不論案件性質，被告審訊前長期拘押當然不是好事，應該盡早審理。他指，《國安法》的確改變了保釋規定，但只是改變刑事法下一個特定安排。

馬道立也希望社會明白法庭審案時並無考慮政治因素，不能只以判決結果論斷香港是否有法治，法庭審理的過程及理據同樣重要。

他提到，普通法制度一向適應新情况，只要社會、法律界、政府努力去維繫，有信心可維持多不止25年，並希望更多人了解及明白法律制度。他形容自己是樂觀者，對香港法制仍有信心，相信普通法制可跨越2047年。