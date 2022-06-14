架構重組︱李家超：新設民青局將制訂青年政策　助年輕人就業創業

候任特首李家超今日（14日）見證香港職業訓練局與瑰麗酒店簽署備忘錄，啟動首個「學徒環球實習計劃」。李家超表示，新政府在架構重組後設民政及青年事務局，將專注推動青年發展，為不同志向和能力的青年提供多元化的學習途徑，協助他們就業創業。他支持是次計劃提供職業專才教育，提升本港競爭力。



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李家超致辭時表示，支持計劃展開公私營合作，為青年提供環球實習機會及職業專才教育，培育多方面人才，提升香港競爭力，同時讓青年在傳統教育以外裝備自己。他指，第六屆政府將於7月1日履新，架構重組下改組民政及青年事務局，會專注推動青年發展，制定整體青年政策，為不同志向及能力的青年提供多元化的學習途徑，讓他們掌握職場及社會所需，並創造青年向上流動機會，協助他們就業、創業及發展。職業訓練局亦會緊貼人力職場的發展狀況，強化職業專才教育課程。

瑰麗酒店啟動「瑰麗同行」行動，今日（14日）與香港職業訓練局簽署備忘錄，啟動學徒環球實習計劃。參加的青年學員可獲全數資助，到全球不同的瑰麗酒店實習、培訓。集團另在中文大學酒店及旅遊學系設立獎學金，安排家庭環境不理想的學生到海外頂級學府學習。