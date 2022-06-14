七一回歸｜鄰近會展酒店突重新開放預約　領導人訪港行程有變數？

今年是香港回歸25周年，政界關注國家領導人會否來港視察，主持新一屆政府就職儀式。不過，近日新冠疫情反彈，每日約有700至800宗個案，領導人訪港安排仍未最後確定。

有政界人士發現，鄰近會展的兩間酒店，早前顯示本月23日起房間已「爆滿」，或不接受預約，但近日卻重新開放預約，莫非領導人訪港安排有變數？



原本23日起無法預訂 現延至27、28日

一名政界人士為君悅酒店「常客」，他早前收到酒店內的一間髮型屋通告，由23日起暫時休業。不過該人昨再收到通知，指休業日期已調整為6月28日至7月1日，並於7月2日早上9時照常營業。

早前有報道指，會展附近的兩間酒店，即君悅酒店和萬麗海景酒店，由23日起無法訂房。記者今日（14日）遊覽兩間酒店的官網，發現萬麗海景酒店由27日入住計無法訂房，而26日入住、27日離開則可以預訂，意味「爆滿」的日期大幅縮短。

酒店職員稱「可能有人退訂」

君悅酒店亦有類似情況，27日入住、28日離開的房間仍可以預訂，28日入住則顯示無房。記者以顧客身份致電君悅酒店，相關人員稱，可能因為有人退訂，強調只要循官網成功預訂，就代表有房提供。

有政界人士猜測，灣仔會展在「七一」早上舉行升旗禮，而兩間酒店根本與會展「連成一體」，可能是按要求清空房間，屬於保安安排的一部份。他強調，目前無人說得準領導人會否來港、行程、入住酒店等。

特首林鄭月娥今早（14日）出席行政會議前見記者，表示仍然會竭盡全力創造領導人訪港條件。至於「七一」慶祝活動，她說現時都在進行及推展中，沒有因疫情升溫而有大影響，而領導人是否來港問題，她說未能回答。