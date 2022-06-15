香港競爭力升至全球第5 港府指有賴一國兩制：對長遠發展滿信心
撰文：林嘉成
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由瑞士國際管理發展學院發布的《世界競爭力年報》，香港最新排名從去年全球第7位上升至第5位。四大競爭力因素中，香港在「政府效率」和「營商效率」取得良好排名，「經濟表現」和「基礎建設」方面排名則有所上升。在子因素方面，香港在「商業法規」繼續排名全球首位，在「公共財政」、「稅務政策」及「國際投資」位列全球前三名。
政府回應指，有關排名肯定香港為全球最具競爭力的經濟體之一，是有賴於「一國兩制」的制度優勢，對香港的長遠經濟發展和競爭力充滿信心。發言人續指展望未來，亞洲各經濟體，特別是內地，將繼續為全球經濟增長作出重大貢獻。
政府表示，香港的優勢包括法治及司法獨立、資金自由進出、自由的貿易和投資制度、簡單低稅制、良好的營商環境和高效率的政府。發言人指，面對環球激烈競爭，政府會繼續致力提升香港競爭力，在鞏固自身制度和競爭優勢的同時，會積極加強在基礎建設、創新科技、人才培育和增加土地供應等方面的投資，為經濟長遠發展提供有利環境。
發言人強調，在「一國兩制」下香港將繼續發揮好門戶、跳板和中介人的獨特角色，並積極融入國家發展大局，把握好「十四五規劃」、大灣區和「一帶一路」等重大發展戰略所帶來的機遇。
根據有關報告，2022年世界競爭力前10強依次為丹麥、瑞士、新加坡、瑞典、香港、荷蘭、台灣、芬蘭、挪威、美國；而內地排第17名。
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