取消強積金對沖終落實　林鄭深感安慰　寄語進行廣泛、易明宣傳

特首林鄭月娥表示，五年代任期最重要的三項工作，是兩年前公布《香港國安法》實施、去年由立法會通過的「完善選舉制度」，以及周四（16日）簽署的《2022年僱傭及退休計劃法例（抵銷安排）（修訂）條例》，即取消強積金對沖方案，周五（17日）刊憲生效。



擔任政務司司長兼扶貧委員會主席期間 進行公眾諮詢

林鄭月娥在Facebook表示，待積金局的「積金易」平台在2025年全面運行後，強積金對沖安排這個困擾勞工界多年的「老、大、難」問題將獲得解決。

林鄭表示，早於擔任政務司司長兼扶貧委員會主席期間，進行了香港退休保障研究和公眾諮詢，因此對強積金對沖這議題「上心」。她說，取消「對沖」既可更好保障僱員的退休權益，也有利於達致強積金「全自由行」，問題是如何平衡僱主，特別是中小企業的營運負擔。

2017年參選行政長官時，林鄭已在政綱中承諾尋求解決方案，上任後提出優化方案，政府的財政承擔亦以倍數增加，務求議而有決，在任內解決問題。最終法案在上星期四（9日）於立法會三讀通過，令林鄭深感安慰，同時要向所有為達成這結果而付出努力的人士，致以衷心感謝。

林鄭寄語同事繼續努力，推進取消「對沖」的配套安排，並進行廣泛、簡單易明的宣傳，協助僱主更清楚掌握取消「對沖」的安排及相關配套措施，讓各方作好準備。