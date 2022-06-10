取消對沖｜羅致光：負擔只佔經營成本0.35%　易適應過加租

立法會昨日（9日）通過取消強積金對沖法案，最快2025年落實。投下反對票的紡織及製衣界議員陳祖恒擔心，僱主在轉制前後會解僱員工，引發失業潮，也憂慮出現員工「博炒」以換取補償，令勞資關係不和諧。

勞工及福利局局長羅致光則指，遣散費及長期服務金只佔一般僱主成本的0.35%，相信對比通脹或租金成本，取消強積金對沖遠遠較易適應。他又指「博炒」是愚蠢行為，相信員工不會這樣做。



陳祖恒憂企業轉聘兼職 博炒致勞資不和諧

陳祖恒在電台節目表示，當初設立強積金制度時，工商界願意「落水」是由於有對沖安排，僱主毋須承擔雙重費用，但到後期政府忘記了對商界的承諾。他稱，現時條例已三讀通過，他只能無奈接受，但擔憂僱主在轉制前後解僱員工，引發失業潮，或在轉制後轉用更多兼職員工。

他也擔心員工會伺機「博炒」以取得長期服務金，導致勞資關係不和諧。他說，政府的資助能短暫幫助僱主，但認為強積金設計上有問題，建議政府推行中央公積金。

中小型企業聯合會會長麥美儀則憂慮，取消強積金對沖會引發更多勞資糾紛，例如轉制後頭3至6年的補助金額較多，僱主或會考慮分批解僱；又擔心若解僱人數眾多，政府要求僱主以僱員月薪1%供款的專項儲蓄戶口，未必足夠支付長期服務金或遣散費。她提到，即使條例未實施，在經濟不景下，也會影響到中小企決定是否繼續營運。

羅致光：長服金須做夠5年 不信有人貿然博炒

羅致光指，過去數年長期服務金及遣散費只佔一般僱主成本的0.35%，而政府資助期達25年，相信有效協助大部分僱主適應新制，「容易過業主加百分之十租金。」他估計，專項儲蓄戶口的金額足夠五至六成僱主全額支付長服金或遣散費，其餘則至少能支付一半金額。他舉例，一間5人公司若解僱1人，專項蓄儲戶口的金額足以支付90%至95%費用。

他形容「博炒」是愚蠢行為，因為若員工工作了5年或以上，他每做多1年長服金金額亦會增加，直至26年後才會封頂，相信員工不會貿然「博炒」。