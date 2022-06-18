入酒吧須快測　盛智文指執行難、政府過敏　新管治須換思考模式

近日本港確診宗數連日過千，政府前日（16日）起要求進入酒吧、夜店等消遣場所，須出示24小時內快速測試陰性證明。蘭桂坊集團主席盛智文認為政府反應過度，強調與酒吧有關的確診個案只佔少數，新安排不公平並重創業界生意，促請當局提供協助而非懲罰。



盛智文表示，近來酒吧行業相關的感染個案僅約360宗，曾有日過千宗確診中，只有兩宗與酒吧有關，而且大部分酒吧都有遵循當局防疫規定，批評要求酒吧顧客出示快測陰性結果的措施是不公平和錯誤，質疑當局未經仔細考慮。

他認為，酒吧在執行新措施上有困難，因為職員難以確認顧客不會虛報結果，又認為措施已重創酒吧生意，指措施生效後人流已經減少，相信星期日父親節的生意都不會好轉，估計若果政策維持超過兩星期，不少酒吧將難以生存。他期望當局在新管治下，換一種思考模式幫助業界、而不是懲罰他們。

他又說，世界各地已開始恢復正常生活，認為當局可以強制市民接種疫苗，幫助港人恢復正常生活。他指，若果防疫策略繼續維持，將有更多有識之士離開香港，不作出改變很難留住人才和吸引他們回流。