入酒吧須出示快測陰性結果　蘭桂坊有人即場撩鼻　酒吧呻生意清零

新冠肺炎疫情近日反彈，接連出現酒吧群組個案，今日(16日)本地確診個案突破一千宗。政府由今日起收緊酒吧的防疫措施，顧客進門前須出示快速檢測陰性證明。中環蘭桂坊今晚人流稀疏，不少酒吧仍有大量空位。其中一間酒吧的負責人表示，截至晚上八時，即使已營業三小時，卻仍未有客「清咗零」，批評新措施進一步打擊酒吧業，料生意減一半。

食環署副署長黃淑嫻於電台節目強調，酒吧等場所的負責人須檢查顧客的快測紀錄照片，以及是否寫有姓名等，但毋須檢查姓名是否與身份證相同。



根據新措施，由今日起進入酒吧或夜總會等店舖的人士，都須出示24小時內快速檢測陰性證明的相片，檢測棒應寫上顧客姓名、檢測日期及時間等。

有人即場「撩鼻」檢測 酒吧門外放快速劑

記者今日傍晚在中環蘭桂坊，現場所見人流不多，大部份酒吧仍有大量空位，顧客進入酒吧前，有向職員展示電話及掃瞄疫苗通行證。另外，有少部份人懷疑未能出示陰性檢測證明，即場在酒吧附近「撩鼻」；亦有部份酒吧在門口放置快速檢測套裝。

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酒吧生意「清零」 不敢讓客人即場撩鼻：中咗咁我點算？

其中一間酒吧的負責人簡先生表示，自從酒吧爆疫後，蘭桂坊人流已減少，但今晚進一步下跌，截至晚上八時，即使已營業三小時，卻仍然未有客人，生意率先「清零」，坦言：｢今晚我係未有生意。」

簡先生批評，新措施針對酒吧，不少餐廳都可飲酒，卻未有同類措施，而且不少客人都是即興到場，未必可出示檢測證明；又或者當同行友人忘記做檢測，就可能轉到其他場所消遣，預料生意會跌一半。

問到會否即場提供檢測棒予未能出示檢測證明的人士，他表示未有相關計劃，｢咁假設你喺我面前撩完，而你係中嘅，咁我點算？」

市民批減低到酒吧意欲

古小姐今晚與友人路經蘭桂坊，惟未有進入酒吧。她直言，新措施影響入酒吧的意欲，形容「無聊、無謂」。她認為措施帶來不便，「有時你好即興去酒吧，突然間放咗工同朋友去飲返杯」，但新措施下無法即興到酒吧。其友人蒙小姐亦對措施不解，批評政府連番「谷針」後，卻仍然要求先做檢測才去進入酒吧，「咁打針嚟做咩？」

陳小姐則於蘭桂坊的食肆買外賣，她表示明白措施是出於衛生保障，但確會影響到酒吧的意欲，日後會轉到餐廳飲酒，而且相信措施無助達致「清零」。她又認為，難以驗證檢測棒上寫有的姓名、日期、時間是否屬實。

食環署副署長黃淑嫻（資料圖片／盧翊銘攝）

食環署：不用檢查檢測棒上的姓名是否與身份證相符

食環署副署長黃淑嫻晚上在港台節目《自由風自由PHONE》表示表示，酒吧等場所的負責人須要檢查顧客的快測紀錄照片，確認是否寫上姓名、檢測日期及時間，但不用檢查姓名是否與身份證相符。

至於在酒吧外即場做快速檢測是否違規，她表示並不建議有關做法，情況不理想，場所負責人應考慮一旦顧客驗出陽性，其他顧客都會有風險。她表示，最理想是在家中、或其他合適的地點做檢測，在酒吧門外不符指引。