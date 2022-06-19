陳國基：要求部門精簡程序提升效能　陳茂波：續對外解說港吸引力

新一屆政府班子出爐，候任政務司司長陳國基今日（19日）在記者會表示，將肩負重大責任，明白香港現時面對種種困難，包括民生及疫情等，市民對新一屆政府抱有更大期望，承諾竭盡所能協助候任特首準確落實「一國兩制」、凝聚各方力量、統籌各政策局、制定及全面落實有利於香港民生及社會的政策，並要求各部門精簡程序，提升效能，盡早解決市民生活上的困難。



陳茂波：會一如既往採取風險防範

陳國基說，香港未來發展與內地息息相關，會與相關政策局與內地保持聯繫，把握大灣區發展機遇，又強調未來5年是香港由治及興的重要起步點，一定要把握時間及機會。

續任財政司司長的陳茂波表示，加入特區政府已有10年，在行政機關累積一定經驗，過去5年擔任財政司司長期間，全力推動香港經濟多元發展，穩守國家及金融安全底線，並善用特區財政資源為市民紓困。

他又指，過去幾年，國際政經格局變化加上「黑暴」及疫情打擊，香港面對困難的環境，《香港國安法》的實施令香港由亂轉治，他很高興及感恩，參與政府新團隊，未來幾年香港面對外在環境將繼續是複雜及嚴峻，但相信在中央支持及候任行政長官領導下，新一屆政府團隊會以革新精神，堅毅的決心，推動社會及經濟向前發展。

陳茂波指，外國制裁或會對金融市場有短期心理影響，但他會一如既往，採取風險防範、底線思維措施，積極向商界解說清楚香港仍有吸引力。他又說，在本港上市首次集資金額、設立地區總部的數目創新高，香港要對自身有信心。