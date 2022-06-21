李家超稱特區政府要居安思危管好風險　確保國家安全獲充份保障

候任特首李家超接受《央視》訪問時表示，會全力以赴把香港所有工作做到最好，香港未來5年在治及興的重要階段，施政重點在於發展經濟，改善民生，每個人也可享受關愛共融、多元發展的關鍵五年。他稱，特區政府要居安思危，確保香港在國家安全、主權和發展利益方面得到充份保障，把風險管好。



在房屋問題方面，李家超表示，會全面提速、提效和提量，縮短整體供應時間，壓縮土地開發、房屋供應方面的程序，增加房屋供應量。

對於就業問題，李家超説，會開展教育和培訓課程，讓年輕人提升競爭力；鼓勵年輕人拓寬視野，擴大就業範圍，尤其是抓住機遇大灣區建設的時遇，「希望他們變成很成功的一代人，那麼他對香港感到驕傲，對國家也感到驕傲」。

李家超提到，過去25年，「一國兩制」方案得以成功落實，雖然中途經過風風雨雨，但經歷每一次挑戰後，也變得更有韌性和動力，「香港每一次遇到困難時，都會凝聚力量，團結一起去面對這些困難。」 他稱，國家作為特區的最強後盾，也是特區政府解決問題最重要的力量，對香港處理好不同風險充滿信心。