珍寶海鮮舫沉沒｜狄志遠認為事件充滿疑點　管浩鳴：理應已加固

香港仔飲食集團昨（20日）公布，珍寶海鮮舫啟航離港，周六（18日）行駛至南海西沙群島附近水域時遇上風浪，船身入水開始傾側，昨天全面入水翻轉。



新思維立法會議員狄志遠向立法會主席梁君彥要求於明日（22日）大會提出急切質詢，認為事件疑點重重，要求政府交代會否就事件作調查，並作出補救方案。不過，梁君彥今日（21日）傍晚以不符合《議事規則》中「性質急切的條件，因此不批准，並建議考慮以其他渠道跟進，例如在立法會會議輪候質詢時段提出。



狄志遠表示，全港市民對事件都感到嘩然和可惜，認為事件打擊市民對政府管治的信心，並疑點重重，包括船隻的目的地、為何要駛出公海、當局進行批核是否妥善等。他又質疑政府愛理不理，即使有商界提出保育方案，當局仍不為所動。

管浩鳴引天文台資料指風力輕微

選委界議員管浩鳴同樣認為事件充滿疑點，指各地天文台數據顯示，船隻沉沒所在的西沙群島當時風力輕微、波浪不高，質疑集團聲明所指遇上大風浪的說法。他又留意有傳言指船隻會移至東南亞，但他認為這說法離奇，因前往東南亞的航程遠又凶險，理應做妥加固工程，現在未免過分兒戲。

▼6月14日 香港仔珍寶海鮮舫移離香港▼



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他表示，政府未能實踐「躍動港島南」中活化珍寶海鮮舫的計劃，質疑當局未有認真跟進，未能盡力保存港人的歷史文化回憶，期待日後在保育活化議題上。社會能作更深切的討論和推動。

日前有7名議員聯署促請政府制定活化方案，保留重要地標。有份參與聯署的旅遊業議員姚柏良表示，珍寶海鮮舫是具象徵性的地標，沒想過船隻會有如此悲慘的結局，旅遊業界感到痛心和無奈。他說。作為旅遊業界，希望未來能出一分力，保留具歷史價值和回憶物件及建築。