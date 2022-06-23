政圈風聲｜民建聯高官、行會席位減　建制最大黨影響力不升反降？

新一屆行政會議成員名單出爐，各大建制政黨均有成員加入，其中民建聯副主席陳克勤首次躋身行會，而隨着民建聯元老、現任行會成員葉國謙退下火線，該黨在行會席位由兩人減至一人。

除了行會，民建聯在主要官員席位亦有減少，候任律政司副司長張國鈞昨宣布退出民建聯，新政府只餘財經事務及庫務局局長許正宇一名局長。有民建聯中人相信，政府會吸納該黨人才出任副局長及政治助理，亦有人認為在政治新風下，中央希望各政黨均有機會參政，不分大黨細黨，不偏重任何一方。



▼新一屆行政會議成員▼



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李慧琼身兼內會主席牽動佈局

民建聯原本有兩人出任行會成員，分別是葉國謙及張國鈞，前者隨林鄭月娥落任而離開權力核心，後者則加入新政府出任律政司副司長，政圈原本傳出黨主席李慧琼重返行會，但最後階段改由資深議員陳克勤出任。

有民建聯中人說，無論是李慧琼或陳克勤出任行會成員，都是合適人選，但由於涉及分工問題，李慧琼本身是立法會內務委員會主席，倘加入行會，身份會比較尷尬，可能要像陳健波辭任財委會主席般，辭去內會主席職務。

民記中人：正好展示大黨有上流機會

該人指，部分政黨主席身兼行會成員，但規模不及民建聯，李慧琼須兼顧黨務，由副主席陳克勤加入行會亦合適，認為此舉正好展示大黨有上流機會，只要有能力和承擔，加入民記可躋身不同重要崗位，有助吸引人才。

亦有民建聯成員指，李慧琼2016年辭任行會成員時，解釋是希望專注議會工作及黨務而，若今次再次加入，情況難免尷尬，而陳克勤是黨團召集人，由他代表民建聯加入亦非常合適。

李慧琼：非考慮成員數目得失

民建聯在下屆行會只餘一人，是否意味影響力「不升反降」呢？有民記中人說，不想給予李家超壓力，倘有需要民建聯願意「割愛」，同時亦要看大局，相信新政府亦會吸納該黨人才出任副局長及政治助理。

另有民建聯成員相信，民記在立法會層面仍可維持「旗艦政黨」的地位，但去到政府官員及行會層面，也許中央希望各政黨均有機會參與，「無分大黨細黨」，今次各政黨所佔席位亦較平均。李慧琼昨日回應傳媒查詢時表示，她並非考慮民建聯行會成員數目和得失，最重要的是新一屆政府覓得合適班底，盡快展開工作，讓市民看到以結果為目標的施政。

劉兆佳。（資料圖片）

劉兆佳：新班子應體現「五光十色」

全國港澳研究會副會長劉兆佳指，正如港澳辦近日的聲明所指，新政府班子理應是「五光十色」，體現香港社會各界的大團結大聯合，這原則亦適用於行政會議上，不能太偏重某一方面力量，因此政黨在立法會議席的多少，不是考慮委任行會成員的主要考慮因素。

至於民建聯重點栽培的張國鈞退黨，有政界人士相信他是礙於公眾觀感作出決定，雖然律政司副司長並非負責檢控工作，但律政司工作始終與檢控有關，為免公眾誤解，還是退黨較為穩妥，加上有先例可循，當年梁愛詩出任律政司長前亦退出民建聯。