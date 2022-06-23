來屆行會平均逾65歲　葉劉自信了解青年想法：你睇拜登咩年紀？

候任特首李家超昨日（22日）公布新一屆行政會議非官守成員名單，新民黨主席葉劉淑儀出任召集人。葉劉今早在港台節目上表示，下屆行會組成全面，可加強行政立法關係，希望新一屆成員多替政府解釋政策。對於成員被指年紀偏高，平均年齡超過65歲，葉劉反駁指行會成員經驗最重要，舉例美國總統及一些資深參議員年紀都很大，行會成員會充分吸納年輕人意見：「有咩意見都可以同我哋講」。



未來角色調整 行會已拍板不會再批評

即將72歲的葉劉指，下屆行政會議成員的組成全面，有醫務、金融及法律等專業人士，16名非官守成員中一半身兼立法會議員身分，可加強行政立法關係。而行政會議是諮詢機構，成員責任是向行政長官給予最佳意見，毋須糾纏於「有責無權」等問題，最重要是發揮影響力。她指未來作為召集人，角色上或會有少許調整，在政策醞釀初期多向行政長官表達意見，行會已討論並有決定的事情則不會再批評。

新一屆行會成員，平均年齡達到65.7歲，較少年輕成員，葉劉淑儀指專業及經驗更加重要：「我哋好了解年輕人諗法，一樣可以為年輕人發聲，年輕人有咩意見都可以同我哋講。」她又指，行會需要審批很多法律事宜都要保密，較難邀請年輕人士加入。她又以美國為例：「你睇下總統咩年紀？想去選嗰啲人咩年紀？」另外一些資深參議員都年屆八旬，沒什麼好稀奇。

指公僕加薪爭議性未必如想像大

被問到公務員加薪議題要留待下屆政府處理，會否為新一屆行會帶來挑戰，葉劉認為爭議性未必有想像中那麼大，「我覺得我哋可以平穩處理」。她又認為，未來政府有需要重設中央政策組或類似機構，做一些特定範疇政策研究、了解長遠的新趨勢、地緣政治威脅等，增加政府思維角度。

葉劉淑儀其後於商台節目提到，以往立法會失效，拉布嚴重，近兩年亦太多事件發生，沒那麼多機會讓行政會議討論一些具前瞻性的政策，希望未來有更多機會。她認為，新一屆行會成員可以多代表政府解釋政策，有成員對政府運作和政策解釋很熟悉，亦有不少立法會議員已慣於與市民打交道，最重要的是讓每一名市民都聽清楚。