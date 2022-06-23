擬親赴APEC峰會　李家超稱轉守為攻　劉兆佳：正被制裁歐美或施壓

目前正被美國制裁的候任特首李家超，透露計劃11月親自到泰國曼谷，出席亞太經濟合作組織（APEC）領導人峰會，向國際推廣香港仍然開放及具競爭力，並反擊外國對港府侵害人權自由的詆毀和抹黑。他不擔心美國制裁會影響其外訪行程，認為自己仍可到訪不少國家，只有一個國家對他採取不合理舉動。

李家超如果成行，將是修例風波後首次有特首親自出席APEC峰會。美澳加等都是APEC成員經濟體，全國港澳研究會副會長劉兆佳接受傳媒訪問指，不排除美國等會向泰國施壓，反對邀請李家超出席，可能演變成外交風波。他指，主要官員被制裁，未來或增加與歐美聯繫的困難，或須改派未受制裁的官員，或有地位人士出席國際活動。



李家超接受《南華早報》專訪時指，過往行政長官都有出席APEC，他希望新政府上任後，積極派代表到海外宣傳香港優勢，包括《基本法》保障自由權利及司法獨立。李家超及現任特首林鄭月娥，於2020年7月遭美國列入制裁名單，同年11月林鄭以視像形式出席APEC峰會，提到各經濟體應摒棄政治考慮，帶領社會抗擊疫情。此後APEC都未有舉辦實體峰會。

劉兆佳：未來或由未受制裁官員聯繫國際

李家超強調，要主動反擊外國詆毀及抹黑，對外說「真實的香港故事」，他能否以被制裁之身，與美國總統拜登同台？劉兆佳指，不排除歐美APEC成員國會施壓，但泰國與中國友好，未必會順從美國要求。

李家超新班子中，遭美國制裁的還有政務司司長陳國基、政制及內地事務局局長曾國衛及保安局長鄧炳強。李家超曾批評實施所謂「制裁」是霸凌手段，他對於所謂「制裁」嗤之以鼻，不會主動理會對方及其制裁如何發展。