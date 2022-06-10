曾國衞答問會抄《定風波》 聞林鄭感言憶蘇軾貶官？｜政壇諸事町
撰文：文維廣
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特首林鄭月娥昨（10日）出席任內最後一場立法會答問會，回顧稱無悔出任特首，縱然社會對她評價不一，仍自覺交出一張無愧於自己的成績表。政務及內地事務局局長曾國衞詩意大發，被傳媒拍攝到在白紙上抄寫宋代詩人蘇軾的《定風波》。
《定風波》是蘇軾被貶黃州後所寫，表達屢遇挫折而不畏懼、不頹喪的心境，當中最多人引用的包括「一蓑煙雨任平生」及「歸去，也無風雨也無晴」，表達面對風風雨雨仍我行我素的高人意境。曾國衞由詞首「莫聽穿林打葉聲，何妨吟嘯且徐行」，一直抄寫到「也無風雨也無晴」，不知此時此刻抄寫《定風波》，有何用意呢？
聞特首感觸 想起「一蓑煙雨任平生」
在治港班子「武進文退」中備受觸目的曾國衞，其實在中文大學新聞及傳播學系畢業，高考時取得2A3B成績，入讀新亞學校，但畢業後加入入境處。他透過新聞秘書回覆指，自己在答問會聽到特首的臨別感觸，想起了《定風波》這首詞，所以就寫下來了，特別是詞中兩句：「一蓑煙雨任平生；歸去，也無風雨也無晴。」他覺得是特首的寫照所以就不期然寫出來了，「沒甚麼大不了。」
莫聽穿林打葉聲，何妨吟嘯且徐行。竹杖芒鞋輕勝馬，誰怕？一蓑煙雨任平生。 料峭春風吹酒醒，微冷，山頭斜照卻相迎。回首向來蕭瑟處，歸去，也無風雨也無晴。
前年施政報告打瞌睡 曾解釋因不適服藥
每當特首到立法會發言，台下官員和議員的一舉一動經常成為傳媒焦點。曾國衞在2020年《施政報告》發表期間，曾被影到在座位上打瞌睡，他當時解釋自己身體不適，正服食抗生素和消炎藥，故較為睏倦，又指自己平時「喜歡在會議期間不斷抄寫會議內容」。
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