高官染疫︱慶典獲邀者如常驗核酸料無影響　吳秋北相信宣誓可後補

候任政務司司長陳國基、與政制及內地事務局局長曾國衞確診，立法會主席梁君彥及多名下屆行政會議成員，今早（24日）如常按出席「七一」慶祝活動的要求到採樣站進行核酸檢測。梁君彥表示，對上一次與二人見面，是兩星期前的特首答問會，相信現時距離「七一」尚有足夠時間，不擔心官員染疫會影響慶祝活動及新班子宣誓。

候任行政會議成員、工聯會會長吳秋北，亦表示近日沒有接觸過染疫官員，被問到若候任行會成員要檢疫，宣誓方面有何安排，他稱目前未有資料，相信可以「後補」宣誓。另一將留任的行會成員林健鋒則指，不擔心慶祝活動會受影響，強調沒接到任何取消的通知。

政府表示，相關官員的隔離安排按照衞生防護中心指引作出。就出席儀式事宜，政府會密切留意情況，作適當安排。



多名行會成員稱近日無與染疫官見面

獲邀出席慶回歸活動的人，連續第二天進行核酸檢測，外界關注高官染疫會否增添變數。將會留任行會成員的自由黨張宇人指，對上一次與染疫官員見面已是上周二，指自己每日都做快測，之前也每星期進行至少兩次核酸檢測，不擔心受感染。他說，官員被確診家人傳染是在所難免，但平時他們都做足防疫措施，開會時都有戴口罩，不擔心政府內部會出現群組爆發。張宇人表示，至今仍未收有關宣誓安排的消息，或者有任何更新的防疫指引。

林健鋒也表示不擔心，因為現時官員都自我隔離，自己本周初已取消所有約會，留家工作，認同為了大型的回歸慶典及就職典禮，應該做好準備工夫。另一候任行會成員高永文相信，如果只是個別官員染疫，數目不多，都不至於會影響慶典，他說香港有傳播鏈存在，自己最近都只是「點對點」移動，只接觸家人及司機，並每天接受檢測。

吳秋北則指目前確診數字較高，對疫情感擔心，希望特區政府做好防疫措施。