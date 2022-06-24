政圈風聲｜領導人訪港最快明公布　訪科學園撐港做好國際創科中心

距離香港回歸25周年紀念日不足一星期，政府至今未公布國家領導人會否來港，建制消息指，官方最快明日公布領導人來港安排，料涉及至少兩項活動，包括到科學園參觀，突顯中央希望香港建設好國際創新科技中心。



高官中招料不影響領導人來港

候任政務司長陳國基、政制及內地事務局局長曾國衞確診新冠病毒，政界關注會否影響領導人來港，但熟悉國情人士指，不會輕易改變。

建制消息指，官方最快明日公布領導人訪港安排，預料領導人將在港參與至少三項活動，包括主持新一屆政府就職典禮，為李家超政府監誓。此外，領導人很大機會到科學園，突顯中央全力支持香港成為國際創科中心。網上有專頁稱，科學園部份大樓將於6月29日至30日封閉。亦有說法指，領導人或到訪香港故宮文化博物館。

國家主席習近平2018年已表示，要促進香港同內地加強科技合作，支持香港成為國際創新科技中心；《十四五規劃》亦提到支持香港建設國際創新科技中心，更好融入國家發展大局。

由於疫情關係，領導人訪港行程較以往大幅壓縮。

劉兆佳指，中央一直推進香港建立中西文化交流平台，以及國際創科中心的工作。（資料圖片）

劉兆佳：反映中央對香港創科和宏揚傳統文化的支持

全國港澳研究會副會長劉兆佳指，2017年6月29日，習近平來港視察西九文化區，並出席香港故宮文化博物館合作協議簽署儀式。習近平當時表示，西九文化區項目是幾屆特別行政區政府接力推進的一項重點工程，它的建成將為廣大香港市民提供一個方便舒適的文化娛樂場所，也有利於促進香港文化創意產業發展，還將豐富香港國際都會的文化內涵，增加中西合璧的城市文化魅力。希望香港弘揚中華優秀傳統文化，發揮中西文化交流平台的作用，推動同內地的文化交流合作。

至於科技園，劉兆佳提到2017年6月，24名在港中國科學院院士、中國工程院院士去信習近平，習其後作出重要指示，強調促進香港同內地加強科技合作，支持香港成為國際創新科技中心。劉兆佳指，自此之後中央與香港的科技合作大大增加，快速解決了兩院院士在信中提到的問題。

對於今次領導人參觀故宮文化博物館和科技園，劉兆佳指，中央一直推進香港建立中西文化交流平台，以及國際創科中心的工作，參觀活動顯示中央對香港創新科技發展的支持，以及對香港宏揚傳統中國文化的支持。