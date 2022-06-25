掌律政司鄭若驊感榮幸　憶倫敦跌倒中央無微不至：國家強定勝困境

還有不足一周就卸任的律政司司長鄭若驊今日（25日）發表網誌，表示過去四年多，很榮幸擔任律政司司長一職，也很高興與律政司團隊合作，以無畏無懼、不偏不倚之心服務社會。

她提及2019年倫敦「遇襲」事件，指中央對她的關懷及無微不至的悉心照料，讓她深深體會到有國家作為強大後盾，一定能戰勝任何困境，迎來更美好明天。



鄭若驊稱，這四年間，她親身感受到國家對香港的信任和支持，使香港成功與內地簽署多項突破性的安排，以及與各地的法律部門和國際組織達成協定。她祝願新一任律政司司長和副司長工作順利，與法律界攜手維護法治，繼續發揮「一國兩制」的優勢，為國家、為香港作出貢獻。

她提到，香港在「一國兩制」之下擁有獨特地位，加上國家的全力支持及信任，讓香港在回歸後各方面的發展都穩步上揚，在國家的支持下，積極參與國際組織的工作。中國兼備了世界上兩大主流法系，香港作為國家唯一的普通法地區，配合成文法體系，可為國家在參與國際法的發展時提供更完整的意見，助力國家爭取話語權，作為「國家隊」的一分子，為國家積極參與訂立國際規則時出謀獻策。