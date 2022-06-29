傳入境隔離放寬「5+2」　廠商會冀再減檢疫期　姚柏良稱不夠吸引

有傳政府研究放寬入境隔離限制，將7日酒店檢疫期改為「5+2」檢疫方案，即5日酒店檢疫及2日家居檢疫。廠商會會長史立德今日（29日）在電台節目上表示，若消息屬實，相信可吸引投資者重返香港，對商界是好消息。他指，如果措施落實後疫情沒有反彈，可放寬至港人家居檢疫3日，外國旅客酒店檢疫3日。

旅遊界立法會議員姚柏良認為，改為「5+2」方案對吸引旅客來港或增加港人外遊意欲幫助不大，建議放寬至「334」方案，即已接種3針疫苗的入境人士只須3日酒店檢疫及4日家居檢疫。



史立德指，新加坡等地已取消所有入境檢疫措施，香港能取消所有檢疫措施當然最好，否則將大大窒礙本港經濟發展，認為下一階段可試行檢疫3日。他說，雖然近日疫情爆發，但死亡率不高，代表疫情受控，認為放寬至檢疫3日是可行做法，但能否落實要由特區政府與內地相關部門商討。

內地將入境人士隔離措施由14日集中隔離醫學觀察及7日居家健康監測，放寬至7日集中隔離醫學觀察及3日居家健康監測。史立德稱方便了港人到內地探親或工作，並希望特區政府加大「回港易」配額。他預計內地初期不會全面與香港通關，而是採用配額制。

姚柏良指，「5+2」方案予人感覺勞師動眾，但幫助不大，認為「334」方案對商務及探親客的吸引力較大，亦能紓緩對檢疫酒店的需求。在港人外遊意欲方面，姚柏良稱始終要處理檢疫酒店問題，相信幫助不大，港人單純外遊的意欲仍大打折扣。