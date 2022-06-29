七一｜多間傳媒有記者被禁採訪　梁愛詩：不相信有黑名單

本周五是「七一」回歸紀念日，香港記者協會昨晚（28日）發聲明，指政府新聞處以保安為由，要求多間原本獲邀採訪的傳媒機構，撤換至少10名已報名採訪「七一」升旗禮及新一屆政府宣誓儀式的記者，至少7間傳媒受影響。

記協主席陳朗昇今早接受電台訪問表示，當局要求頂替的記者每天核酸檢測，而且需要回溯至上周日（26日）開始，導致有傳媒機構無法符合要求，未能派員採訪。他形容要求「無邏輯」，難以理解相關標準。

前律政司司長、基本法委員會前副主任梁愛詩不相信有傳媒黑名單。行政會議成員、經民聯立法會議員林健鋒認為政府有既定安全標準，而領導人出席典禮應屬最高規格，有更嚴格要求是正常情況，不評論相關事件。全國人大前常委范徐麗泰認為，如果當局只是要求另派其他記者、而非禁止記者採訪，看不到會影響新聞自由。



陳朗昇表示，昨晚向新聞處副處長了解過，對方表示是保安理由，未能進一步解釋。他認為今次受牽連的傳媒機構範圍大，據了解也包括港台記者及政府新聞處人員。范徐麗泰則批評有西方傳媒及不友善勢力抹黑香港，認為愛港人士不應給他們機會，應同心協力團結香港，勿因小事而無限放大。

政府回應指，制訂慶回歸活動安排時已經盡量平衡傳媒工作及保安要求，不評論個別機構及人士的認證狀況。

政界人士今陸續入住酒店隔離

梁愛詩則指，不清楚國家主席習近平的訪港行程，只知道自己今午須入住位於灣仔的酒店，預備參與七一回歸官方活動。林健鋒同樣今午將入住酒店，但不知道回歸慶典活動詳情。

對於澳門行政長官賀一誠來港出席儀式，林健鋒說，香港回歸25周年值得大家紀念，香港與澳門屬「兩兄弟」，過去澳門特首都會來港出席有關慶典，同樣地香港特首也會到澳門出席類似活動，是互相尊重的表現。

林筱魯遲一天住酒店：不同人或參與活動有別

將會出席七一慶典的選委界立法會議員林筱魯，透露自己明天才會入住酒店，有別於梁愛詩及林健鋒的安排。林筱魯稱不了解原因，估計其他人可能多了一重身分，明天已有活動需要出席。

對於警方國安處早前聯絡部分社運人士，了解「七一」有否行動，林筱魯指，國家主席習近平有機會訪港，須高度重視安全，認為國安處事前作了解是合理。范徐麗泰不認為會影響香港的自由，她指部分政治團體喜歡叫口號、與警方對峙，而在回歸25周年的日子，大家都希望安靜、開心地度過。