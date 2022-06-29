七一︱被指擬遊行燒國旗被警約見　將軍澳泛民組織：不會辦示威

「七一」將至，至今未有民主派計劃於回歸日發起請願活動。將軍澳民生關注組及寶盈花園關注組分別發聲明，稱有執法部門向他們了解，指有人聲稱他們將於7月1日遊行抗議和進行違法行為。

將軍澳民生關注組表示該組遵守香港法律，並不會於7月1日及前後進行任何遊行、示威、抗議、請願等活動，更不會作出違法行為，呼籲區內人士停止因社區的爭議誣蔑關注組。



民主派人士及組織接連遭國安約見

寶盈花園關注組指，他們是奉公守法的香港人，如有人在將軍澳和寶盈花園進行違法行為均與他們無關，並且懷疑有關人士是否希望通過插贓嫁禍消滅小業主聲音。將軍澳民生關注組也是一個民主派地區組織，前成員包括立法會前議員范國威。

社民連、前支聯會常委趙恩來，「女長毛」雷玉蓮等社運人士及組織，近日均被國安處約談，了解「七一」有否行動。社民連其後表示，經評估形勢後，「七一」當日不會有任何示威活動。香港民研據報因應「政府相關部門」建議，押後公布有關回歸25周年的民調結果。

全國人大前常委范徐麗泰今早表示，不認為國安處的舉動會影響香港的自由，指部分政治團體喜歡叫口號、與警方對峙，而在回歸25周年的日子，大家都希望安靜、開心地度過。

泛民區會主席獲邀參加文藝晚會

另外，多名泛民區議會主席早前獲邀參與慶回歸活動，包括大埔區議會主席毛家俊，他今日表示，政府邀請他參與7月1日的文藝晚會，如情況許可會出席，但未有獲邀參加升旗禮及新政府就職典禮，他不揣測原因。