高官染疫記者6問　口密張竹君僅答1條　原來有敏感詞？

距離「七一」尚餘一周，確診個案則連續十日破千，且每日拾級而上。下屆政府的政務司司長陳國基、將原職留任的政制及內地事務局局長曾國衞、以及發展局常任秘書長劉俊傑昨日（23日）確診，成為今午例行疫情記者會焦點，9條傳媒提問中，6條都追問高官染疫情況，包括關注政府總部有否出現傳播鏈、一齊開會的官員會否被列為緊密接觸者等。

一向會詳細講解確診個案的傳染病處主任張竹君，一開始被問到高官染疫時，已明言不評論個別個案，臨近尾聲卻就一條相關問題作出回應，表明除非出現爆發情況，否則一般戴住口罩開會，並不被視作緊密接觸者。究竟這條問題有何過人之處？



「七一」臨近，外界關注高官染疫，會否為慶祝活動及新政府宣誓添變數，但至今政府只作簡短回應，指相關官員的隔離安排按照衞生防護中心指引作出。而出席儀式事宜，政府會密切留意情況，作適當安排。

提問指向高官染疫 一概不評論不透露

今日下午由衞生防護中心主持的疫情記者會，6名記者先後追問。《香港01》率先問到，衞生署是否追蹤到陳國基及曾國衞的感染源頭，兩人染疫是否涉及變異病毒，有否牽涉私人聚會、須否送到檢疫中心。而事件中，有否其他官員被列為緊密接觸者；衞生當局會否因兩人的公務，而在病毒檢測呈陰性後提早解除他們的檢疫令。不過，張竹君只簡單回應：「唔好意思，我唔會透露個別人士確診資料。」

其後，《NOW新聞》問到高官確診有否涉及哪個群組？張竹君直接忽視，只答其他問題。《港台》、《南華早報》、《明報》及《獨立媒體》，再先後追問因應高官確診，中心如何評估七一前疫情；政府總部是否出現群組爆發；涉及多少密切接觸者，當中多少是政府僱員；以至政府高層的爆疫風險。張竹君一再重申不評論，強調自己「唔會就個別個案評估風險」。

張竹君。（資料圖片）

如非出現爆發 戴口罩開會不視作緊密接觸

不過，唯獨《明報》成功得到答案，因為提問並無提及「官員、政總」等具指向性的「敏感詞」，成功旁敲側擊得到回覆。記者問到中心對密切接觸者的最新定義，以及一齊戴著口罩開會是否屬緊密接觸，會否以相處時間衡量。

張竹君回應指，緊密接觸者一般指同住家人，或者確診／開始不適前兩天到隔離之時，「一齊食飯而唔戴口罩嘅人士」。之後記者追問如果「戴著口罩開會」是否屬密切接觸，張補充指「如果有爆發情況就另計，否則一般戴住口罩嘅活動，我哋唔當係緊密接觸者。」