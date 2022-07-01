李家超就職允團結全社會：發展是改善民生金鑰匙　對外用好話語權

新任特首李家超在國家主席習近平監誓下，正式宣誓就職。李家超致辭時表示，回歸以來香港經歷環球金融危機、佔中、旺角暴動、2019年暴亂及疫情等挑戰，依靠中央支持，每次都可以克服困難、重新出發，反映出「一國兩制」的強大生命力和優越性。

李家超指，未來5年是香港「由治及興」的關鍵，政府將務實有為、迎難而上、重視團隊文化、提升管治效能，為市民解困。他說，對於肩負這個歷史使命無比光榮、知道責任重大，承諾施政會以民為本。

他又指，發展是解決社會問題的金鑰匙，政府會正視房屋土地問題，加強安老護幼，制訂青年政策和發展藍圖，培養有家國情懷及具備大局觀的青年。



承諾貫徹一國兩制、高度自治

李家超致辭時先感謝中央政府及市民對他的信任，承諾帶領團隊建立關愛共融、充滿活力的香港。他指回歸25年，證明「一國兩制」是香港繁榮穩定的重要基石及成功國策，《港區國安法》令香港「由亂至治」，「完善選舉制度」讓香港落實「愛國者治港」，既符合「一國兩制」、也符合香港實際情況及發展需要，自己未來會繼續貫徹「一國兩制」、「港人治港」、「高度自治」，維護國家主權、安全及發展利益。

李家超指，除了「一國兩制」，港人的意志是香港自身優勢。新管治團隊將「同心同向」，發揮「一加一大於二」的協同效應，並會團結政府、社會及個人，凝聚香港和衷共濟。他說，香港站在新起跑線上，面對未來的挑戰會迎難而上，團結一致，傳承「不屈不撓」的香港傳奇，建設更美好香港。

他重申，新政府會在問題萌芽時主動引入，認為「不積小流，無以成江河」，將以「結果為目標」，以改革精神提升管治能力，包括成立行動組增加房屋供應，管控疫情等；也會居安思危，防範應對國家安全及金融安全等危機，對外用好話語權「說好香港故事」。

李家超指新政府將發揮「一加一比二大」的協同效應。

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