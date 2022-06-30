通關內地︱檢疫期減半　議員指深圳酒店不應求　倡在港隔離後入境

內地縮短入境人士隔離時間，由「14+7」方案，即14天集中隔離醫學觀察及７天居家健康監測，縮短至7天集中隔離醫學觀察及3天居家健康監測。

工聯會立法會議員黃國表示，內地縮短隔離期的政策受到歡迎，工聯會已收到超過500宗查詢或求助，反映港人對通關需求非常強烈。他期望內地當局做好配套措施，增加入境名額及檢疫酒店供應，否則只會「好睇唔好食」。

民建聯立法會議員梁熙建議設立「在港驛站」，供希望到內地的港人在香港「逆向隔離」，又稱香港將入境檢疫期放轉寬至「5+2」，可率先汲取經驗，待9月內地研發的口服藥推出後，就是進一步縮短進入內地檢疫期的契機。



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梁熙：盧寵茂未明言行政上是否可行

黃國稱，目前已有2萬人輪候深圳檢疫酒店，即使內地當局增加一倍名額，也不足以應付需求。他建議安排希望到內地的港人，在香港方艙社區隔離設施隔離，其後再「點對點」送往內地關口，解決隔離設施不足的問題。

梁熙指，啟德和竹篙灣方艙社區隔離設施共有1萬間房，全部有獨立洗手間，可供港人「逆向隔離」，不過也要考慮工作人員須閉環管理，以及內地會否接受的問題，早前該黨會見候任醫務衞生局局長盧寵茂時，對方未有表明在行政上是否可行。