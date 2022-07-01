通關︱盧寵茂讚陳肇始鞠躬盡瘁　上任首務科學抗疫連通內外

新任醫務衞生局局長盧寵茂履新，隨即發表首篇網誌，指上任後的首要任務，是透過科學精準措施防控疫情，以最小代價換取最大效果，為香港連接國際、連通內地。他說前任食物及衞生局局長陳肇始，過去兩年多帶領抗疫「摸著石頭過激流，鞠躬盡瘁」，未來的抗疫路仍充滿挑戰，作為接任人，會繼續竭盡所能克服疫情、打勝疫戰。



醫護人手不足 醫療系統須與時並進

新政府今日（1日）履新，原食衞局改組為醫務衞生局，新任局長盧寵茂表示，疫情不但危害市民生命健康，更重創民生經濟，他會循證抗疫。他感謝中央和特首李家超的信任，又說未來五年是香港「由治及興」的關鍵時刻，將與政府管治團隊、市民及醫護齊心協力，讓香港全面發揮「一國兩制」下獨特優勢。

盧寵茂說，香港擁有高醫療水平和高效醫療衞生體系，多項指標領先其他地區，又是全球人均壽命最高的地區之一，但面對科技進步、人口老化、醫護人手不足，及新發疾病等種種挑戰，醫療系統須與時並進、變革求新，以保障市民的健康和提升幸福生活指標。他認為，醫護界應發揮香港在醫療衞生技術及管理、專業培訓和生物醫藥科研等方面的優勢，作為國家國際窗口，應推動大灣區醫療創新及合作，融入國家「健康中國」的規劃。