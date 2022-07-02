羅范椒芬：習提強化治理「一針見血」　官員宜少應酬與公僕溝通好

新一屆政府上任，行政會議前成員羅范椒芬今日（2日）在電台節目表示，本屆政府面對很多挑戰，要解決不少深層次矛盾，不過她對特首李家超及其團隊有信心，雖然她與李家超認識不深，但從他的公開講話看得出，他願意聆聽意見並作出回饋，處事以團隊為先，其團隊也是較務實的官員。

羅范椒芬稱，非常欣賞國家主席習近平一針見血，提出「着力提高治理水平」，指很多人將矛頭指向公務員，批評他們無配合特首施政，但她認為許多公務員加入政府的初心就是服務社會，相信只要讓公務員清晰地了解政府對大局的想法、戰略方向和對他們的期望，他們便能做到。



歷屆累積「舊債未清」 政策工作宜訂優次

羅范椒芬認為，KPI未必需要數字，反而應著重效果，以免盲目追趕數字。她指目前公務員工作量龐大，每一任特首都有新政綱，「舊債未清，新債又嚟」，建議先疏理哪些政策更重要，再向公眾交代暫緩部分工作。

她建議官員減少應酬，指在港英政府年代，官員「做嘢就做嘢」，不需要那麼多應酬，反而現時官員應酬頻繁，試過有局長一晚走三場，希望各界給予官員更多空間做事。她稱明白官員需要與各界培養友好關係，認為可透過交流會或座談會等活動增加認識，至少可能會有實質交流，而非只是致辭。

政府資訊非擺上網 市民便會知道

羅范椒芬指，要達到習近平提出的「共同維護和諧穩定」，需要全社會的合作，政府需要先伸出橄欖枝，與各界坦誠溝通，建立互信，建議官員多走出辦公室，與各界交流。她認為政府可透過社團發放資訊，政府不能抱著將資訊放上網，市民便會知道的心態。