政圈風聲｜李家超周三首赴問答會　議員料手下留情　盼交代通關

新一屆政府上任，特首李家超周三（6日）首次出席立法會答問會。有議員估計，會上議員在語調上會「手下留情」，但必定會積極發問，希望進一步了解新政府的計劃。有商界議員希望政府盡快交代通關細節，特別是與外國通關，政府何時縮短訪港旅客檢疫期、具體操作等。



議員冀盡快提出「5+2」方案

一直強調重視行政立法關係的李家超，明日早上9時30首次赴立法會答問會，向立法會發言並答覆議員質詢。有議員指，新一屆政府首場問答會，議員必定會積極發問，希望「知多啲」未來施政，預計會關注通關、抗疫及國安等事務。該人說，新一屆政府班子不少由上屆政府留任，李家超更是前政務司司長，料議員期望李家超能提出比競選政綱更多的詳情，希望他有所準備。

有商界議員指，香港每日確診個案仍過千，短期內難與內地免檢疫通關，但希望李家超交代更多「有限度通關」細節；對外方面，新政府近日稱正研究「5+2」隔離方案，即來港人士在酒店接受5日隔離、2天家居監察，希望政府盡快提出落實方案。

田北辰倡「3+4」隔離 政綱無進展可接受

實政圓桌立法會議員田北辰指，國家主席習近平提及中央完全支持香港長期保持獨特地位和優勢，要達至這點，香港需要對外開放，因此他會在問答會上建議放寬入境政策至「3+4」方案，即3日酒店檢疫及4日閉環管理。他相信屆時議員會關注通關詳情，包括何謂有限度通關。

他稱，李家超僅有一個月撰寫政綱，目前新政府才剛上任，估計李家超在發展藍圖和青年政策方面的回應與政綱差不多，最多在抗疫和通關上有進展，認為也屬可接受的情況，料再下一次答問會，才有更多細節交代。

民建聯主席李慧琼昨日亦指，新政府最迫切工作是盡快與市民交代有關通關的情況，包括與內地或海外通關工作，特別是疫情已兩年多，市民對通關的訴求強烈，她說民建聯已準備好問題。

狄志遠冀問政改 料議員觀望不為難

新思維立法會議員狄志遠表示，李家超競選期間主要提及原則性方向，缺乏具體政策，希望在會上要求李家超交代有何實際提升政府管治能力。他亦希望李家超解釋副司長的實際功能，如何提升政府各部門的溝通及協調能力，以及希望李家超回應會否創造有利條件討論政改，抑或不再把議題放入腦海。

他相信李家超政府初上任，議員會對他持觀望態度，未必會在問答會上為難他，但強調李家超要成功說服市民，必須要提出具體措施，落實施政理念。