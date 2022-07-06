議員促輸入外勞　孫玉菡：優先保障本地工　人手極短缺行業才引入

自由黨主席、批發及零售界議員邵家輝今日（6日）在立法會會議上提出口頭質詢，指不少行業經營者反映本港勞工一直短缺，長期面對招聘困難問題，關注政府會否擴大輸入外地勞工。



勞工及褔利局局長孫玉菡回應指，政府一直致力培訓本地人才，提高僱員的就業能力和競爭力，並在保障本地工人優先就業的前提下，輸入勞工舒緩個別行業或工種的人手短缺，會繼續密切留意不同行業的人力供求情況。他說，只會在人手極短缺及無法招聘足夠本地人手的行業，才會輸入外勞。



孫玉菡說，政府有不同計劃讓僱主按實際業務需要，申請輸入勞工以填補本地勞工市場所缺乏的技能。他指，隨著本港人口高齡化、出生率下降，預計勞動人口會減少，政府會優化政策措施，政府會繼續推動培訓及再培訓，及優化兒童照顧服務等，釋放本地潛在勞動力，亦增加持續進修基金的上限至每人2.5萬港元，並且撤銷年齡上限，提升市民技能，改善本地僱員就業能力。

邵家輝補充質詢指，勞福局長對於問題的回覆，較其他同樣回應口頭質詢的局長簡短，只有五百多字，質疑是否對輸入勞工「無咩睇法」，又質疑優化兒童照顧服務，釋放本地女性勞動人口的成效。孫玉菡表示，要釋放女性勞動力一定要加強在家庭和幼兒照顧的支援措施，而本港潛在勞動力還包括年長人士和年輕人。

勞聯立法會議員周小松促請政府加強監管人才計劃，並保障本地優先就業；工聯會的梁子穎則建議成立跨部門小組制訂人力資源政策，在問題萌芽初期時便可解決問題。