李家超談五年計劃：至少令青年看見機會　一國更牢固、兩制有發揮

行政長官李家超今早（6日）出席上任後首場立法會答問會，談及對未來五年青年工作的期望，他指自己關心每個青年人，自己訂下了最低指標是任期内令青年想實現的夢想有機會和方向。他強調會盡快制訂青年政策藍圖，按需要提供幫助，青年意見需要聆聽，並舉例指十八區關愛服務隊亦是青年工作重要部份。

被問到展望五年後，希望最令他自豪的成就是甚麼。李家超指，15個決策局就如他的「仔仔女女」，期望各政策範疇都能獨當一面、各司其職。他也希望任內令「一國」更牢固、「兩制」更發揮功效，如果五年後能將「一國兩制」推到更高台階，「就會覺得安慰。」



經民聯議員陸瀚民問到，國家主席習近平特別關注青年，李家超一直相信直接溝通是最好的方法，如果今日有青年人站在他面前表達對未來想法，期望青年人對自己說什麼。李家超指，這問題顯示陸十分關心社會，他也關心每個青年人，希望青年在五年後，就算覺得「仲有啲嘢達唔到要求，但起碼做到嘅事都做到，睇到機會」；如果更進一步，他希望五年內青年可以有自己事業，例如開了自己的理髮店、照顧好父母等。

李家超透露，自己成長時也抱有不同目標，後來因為成長而改變。他指會盡快制訂青年政策藍圖，按需要找提供幫助，青年意見需要聆聽，並舉例十八區關愛服務隊，也是青年工作一部份。

選委界議員劉智鵬問及李家超展望五年後，希望最令他自豪的成就會是甚麼。李家超笑指工作很具挑戰性，15個政策局就如他的「仔仔女女」，若然只談及其中一個，或會令人覺得有偏坦之嫌，他期望「15個仔女」都能獨當一面、各司其職，每個局長來到立法會都會得到「做到嘢」的評價。

他說，行政長官有獨特角色，就是「雙負責制」，既是香港的首長，同時向中央人民政府和香港特別行政區負責。他希望任內令「一國」更牢固，「兩制」更發揮它的功效，如若五年後最後一次到立法會時，能將「一國兩制」推到更高台階，「就會覺得安慰。」