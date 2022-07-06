成立兩小組統籌土地房屋工作　陳茂波：確保基建配套及時到位

政府今日宣布成立「土地及房屋供應統籌組」及「公營房屋項目行動工作組」統籌與土地房屋工作，小組分別由財政司司長陳茂波及財政司副司長黃偉綸主持。陳茂波表示，為更好釋放本港土地發展潛力，將貫徹落實「基建先行」和「創造容量」發展方針，統籌道路交通及其他設施興建，確保各基建配套及時到位。黃偉綸指房屋是香港市民最大關切，會在政府上任後百日內將具體建議提交行政長官。



土地房房統籌組 取代土地供應督導委員會並擴大職能

「土地及房屋供應統籌組」將取代過往同樣由財政司司長主持的「土地供應督導委員會」，並擴大工作範圍，在宏觀層面督導和監察公、私營房屋供應，以及房屋、經濟以至政府及社區設施各類別用地的供應進度，持續檢視各造地項目由研究至土地平整各階段工作的進展，確保不同用地供應切實到位；亦會制訂並定期公布未來十年可供發展土地（「熟地」）供應預測。同時，會督導精簡各項發展程序，制訂有助釋放私人土地發展潛力的方案。

公營房屋工作組 監察建屋進度並研究加速措施

「公營房屋項目行動工作組」負責則督導公營房屋興建項目，職權範圍包括監察預留用作公營房屋項目的用地可以準時交付、監察個別公營房屋發展項目進展及探討各項加快建造及入伙措施、制訂及不時更新10年公營房屋新供應的預測、考慮及解決各主要影響準時完成公營房屋項目的跨政策局或跨部門問題以及探討及制定措施以增加公營房屋供應 。

陳茂波表示，為更好釋放本港土地發展潛力，將貫徹落實「基建先行」和「創造容量」發展方針，統籌道路交通及其他設施興建，確保各項基建配套都能及時到位，務求便利市民生活的同時，開拓和釋放更多可供發展的土地。

黃偉綸表示，房屋是香港市民最大關切。「行動工作組」會按行政長官要求，在政府上任後百日內將具體建議提交行政長官，包括提出各項有助加快興建公營房屋的工作建議，從而提升及加快公營房屋整體供應，讓市民安居樂業。