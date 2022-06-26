陳茂波指土地房屋問題是困擾本港已久痛點　新政府定必提速破解

財政司司長陳茂波將在新一屆政府班子原職留任，他今日（26日）在網誌表示，市民最關切的各種民生問題，必須有更大的作為，並交出實際成績，其中土地房屋問題是困擾香港社會已久的痛點，故未來五年定必以革新的精神、堅毅的決心、無比的鬥志，竭盡全力和社會各界一起提速破解這個問題。



第六屆政府主要官員。（香港01）

陳茂波表示，很高興和感恩能加入新一屆政府團隊，會繼續為香港美好、繁榮的未來努力打拼。

香港將繼續面對複雜、嚴峻且多變外在環境

他指出，未來數年，處於正在深刻變化的國際政治經濟大局中，香港將繼續面對複雜、嚴峻且多變的外在環境，故維護國家主權、安全和發展利益，確保「一國兩制」的實踐行穩致遠，穩守香港的金融安全，同時鞏固和提升香港作為國家的國際金融中心的角色，非常重要，強調安全穩定的社會環境是市民安居樂業及一切發展的大前提。

陳茂波早前參與一間中學的結業典禮時，趁機與學生交流，希望更深入了解年青人對未來的想法。（陳茂波網誌）

未來要全面推動產業多元 推展各行業持續升級

陳認為，未來要更全面推動產業多元、多向發展，也需要推展各行業持續升級，務求經濟發展達至「質」「量」並重，將有助緩減經濟周期的波動性，並為經濟增長加添推動力，也可提供更多優質就業和創業機會，以及更廣闊的向上流動及改善收入的空間。他又指，近年大力投資在創新科技，同時推動文化演藝、體育事業等發展，是希望提升香港的核心競爭力，並讓市民，尤其是年青人，可以有多元舞台，按志趣實踐自我、實現夢想。